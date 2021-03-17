Bursa'nın tarihi mekanlarında Çanakkale Türküsü'nü seslendirdiler

Bursa'nın tarihi mekanlarında Çanakkale Türküsü'nü seslendirdiler

BURSA - AK Parti Yıldırım ilçe teşkilatında gönüllü gençler, Yıldırım'ın tarihi mekanlarında Çanakkale türküsünü söyledi.

AK gençler, 18 Mart Çanakkale zaferi dolayısıyla Yeşil Türbe, Emirsultan, Hünkar Köşkü, Irgandı Köprüsü, Zeyniler köyü, Setbaşı Köprüsü, Cumalıkızık, Cazibe Merkezi, Işıklar Askeri Lisesi gibi şehrin öne çıkan mekanlarında Çanakkale türküsünü söyledi. Türkünün finalini ise Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay seslendirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, "Güzel ilçemiz Yıldırım'ın tarihi mekanlarında genç arkadaşlarımızla birlikte 18 Mart'ın anlam ve önemini vurgulamak, Çanakkale'de destan yazan kahramanlarımızı anmak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR