Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlarına Yeni Proje...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde Ak Parti'nin adayı olan Alinur Aktaş, Büyükşehir Eski Başkanları'ndan merhum Hikmet Şahin'in hayali olan Hanlar Bölgesi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Hanları çevreleyen alakasız binalar kamulaştırılacak, bölgeye yeraltı otoparkı yapılarak, restorasyon ve modernizasyon çalışmasıyla Hanlar Bölgesi 24 saat yeni çekim noktasına dönüştürülecek.

Başkan Alinur Aktaş, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek seçim öncesi yeni projelerini paylaştı.

Bursa'nın yeni dönemde turizm konusunda büyük atılım yapacağını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, şehrin elinde Tarihi Hanlar ve Çarşılar gibi önemli bir değer olduğunu, bunun bazı kamulaştırmalar, restorasyon ve modernizasyonlarla cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.

Hanlar Bölgesi'nin yapılacak düzenlemelerle gece de ziyarete açılacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'nın asıl ıskaladığı önemli değerlerinden bir tanesi turizm. Bizim turizm adaları oluşturmamız gerekiyor. Bunun en güzel noktası Hanlar Bölgesi. Hanlar Bölgesi'ni etrafı sarılıp sarmalanmış değerli bir maden olarak görüyorum. Bizim bu bölgeyi ortaya çıkarmamız gerekiyor. Burasının tam bir çekim merkezi haline dönüşmesi gerekiyor. Hanlar bölgesini inşallah yapacağımız kamulaştırmalarla ortaya çıkartıp, gece de yaşayan bir bölgeye dönüştürmemiz gerekiyor. Bölgeye otopark, aydınlatma, görünürlük, bir miktar restorasyon ve modernizasyon çalışmasıyla hanlar bölgesini çekim noktasına dönüştüreceğiz. Bu bölgede 14-15 tane hanımız var, bunlar iç içe girmiş durumda. Bölgenin batıya bakan yüzünde başta merkez bankası olmak üzere bunların buradan uzaklaştırılması lazım. Takas ve farklı formüllerle bu bölgeye gireceğiz. Ben bu projeyi tüm Bursa'yı ilgilendiren proje olarak görüyorum. Etrafının açılması ve otoparklarla donatılması insanların rahat ve sağlıklı bir şekilde bu bölgeye gelmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Aktaş, turizm atağı kapsamında bütün müzeleri şehrin batısında toplamayı amaçladıklarını da belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizim 17-18 müzemiz var hepsi değerli ve kıymetli. Ancak otobüs yanaşacak durumda değiller. Araç bile yanaşamıyor insanlar bilmiyor. İnsanları bu kadar yormaya zahmet vermeye gerek yok. Panoroma 1326 Müzesi çok değerli bir hizmet. Ben Mustafa Dündar, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehrin batısında yeni mekanla, bütün müzeleri bir araya topladığımızda gerçek manada bu bölgenin daha da değer kazanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA