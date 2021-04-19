Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu
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Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu

Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursalı esnaf ve sporseverlerden oluşan, Türkiye şampiyonu unvanına sahip Teleferik Offroad takımı, Bulgaristan'da gerçekleşen Ofroad Festivali'nden ikincilik ve üçüncülük madalyalarıyla dönerek Avrupa'ya damga vurdu.

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Bursalı esnaf ve sporseverlerden oluşan, Türkiye şampiyonu unvanına sahip Teleferik Offroad takımı, Bulgaristan'da gerçekleşen Ofroad Festivali'nden ikincilik ve üçüncülük madalyalarıyla dönerek Avrupa'ya damga vurdu.

Türkiye çapında kazandığı kupalar ve madalyalarla birçok başarıya imza atan Teleferik Offroad, 16-17-18 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'ın Velingrad şehrinde gerçekleşen Offroad Festivalinde Türkiye'yi temsil etti. Toplamda 6 ülkeden 100'ün üzerinde sporcunun ve 50 aracın katıldığı Offroad şenliklerinde ülkemizi Expert Modified kategorisinde temsil eden Bursa ekibi, 3 günün sonunda ikincilik ve üçüncülük madalyalarına uzandı. Ahmet Kurt-Fuat Sarper ikilisi Suzuki Jimny aracı ile yarışı ikinci olarak bitirirken, Şencan Özkurt-Selim Avcı ekibi de Suzuki Samurai'larıyla podyumda üçüncülük sevinci yaşadı.

Daha önce Türkiye'de birçok kez ulusal ve mahalli şampiyonluklar yaşayan Teleferik Offroad ekibi başarılarını yurtdışına taşımanın haklı gururunu yaşıyor. Teleferik Offroad ekibinin tecrübeli pilotu Şencan Özkurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; bu başarının tesadüf olmadığını, Türkiye'de yaşadıkları tecrübeleri yurtdışına taşıdıkları için mutlu olduklarını ve ülkemizi yurtdışında temsil ettikleri için gururlu olduklarını dile getirdi. Teleferik Offroad'a sponsor olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti. - BURSA

Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu
Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu
Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu
Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu
Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu
Bursa'nın takımı Teleferik Ofroad ekibi, Avrupa'ya damga vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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