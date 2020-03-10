Bursa’nın sosyal girişimcilik gündemini görüştüler Bursa sosyal girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların her ay bir araya gelerek gündemi değerlendirdikleri, olası iş birliklerini görüştükleri ve faaliyetleri hakkında birbirlerini bilgilendirdikleri toplantıların üçüncüsü Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ofisinde yapıldı.

Bursa sosyal girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların her ay bir araya gelerek gündemi değerlendirdikleri, olası iş birliklerini görüştükleri ve faaliyetleri hakkında birbirlerini bilgilendirdikleri toplantıların üçüncüsü Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ofisinde yapıldı. Kaynak: Dunya.com