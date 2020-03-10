Bursa’nın sosyal girişimcilik gündemini görüştüler
Bursa sosyal girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların her ay bir araya gelerek gündemi değerlendirdikleri, olası iş birliklerini görüştükleri ve faaliyetleri hakkında birbirlerini bilgilendirdikleri toplantıların üçüncüsü Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ofisinde yapıldı.
10.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:12
Bursa sosyal girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların her ay bir araya gelerek gündemi değerlendirdikleri, olası iş birliklerini görüştükleri ve faaliyetleri hakkında birbirlerini bilgilendirdikleri toplantıların üçüncüsü Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ofisinde yapıldı.
Kaynak: Dunya.com