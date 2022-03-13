BURSA (İHA) - Bursa'nın simge yerlerinden kar manzaraları

BURSA - Bursa'da simge haline gelen mekanları beyaza büründü. Bursa'nın güzellikleri havadan da böyle görüntülendi.

Bursa'da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte şehrin simgeleri haline gelen mekanları da beyaza büründü. Bursa'nın sembol olmuş yerleri karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hanlar Bölgesi, Ulucami, Tophane Saat Kulesi, Emirsultan Cami, Yeşil Türbe ve Yeşil Cami başta olmak üzere Bursa'nın her yerinde beyaz güzelliğini gösterdi.

Bursa'da hava durumu 2 derece ile -7 derece arasında seyrederken, parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Bursa'nın çeşitli bölgelerinde kar kalınlığı değişkenlik gösterirken, kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu.