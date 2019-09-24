Bursa'nın şelalelerinde güz bereketi

24.09.2019 15:15

Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi sonbaharda da doğal güzelliğiyle turistlerin akınına uğruyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bölgenin turizmde cazibe merkezi olması için yoğun çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Suuçtu Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Yemyeşil kayın ormanları içindeki şelalenin havadan drone ile çekilen görüntüleri bölgenin güzelliğini ortaya çıkardı. Bölgeye yaz aylarında gelen yerli ve yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun geçiş güzergahında bulunan bölgeye yabancı turistlerin yanı sıra İstanbul, İzmir ve civar şehirlerden vatandaşlar adeta akın ediyor. Suuçtu Şelalesi'ni sadece Ağustos ayında 40 binden fazla turist ziyaret etti.

AĞUSTOS AYINDA 40 BİN ZİYARETÇİ

Suuçtu Şelalesi'nin doğal güzellikleriyle turizmde Marmara Bölgesi'nin en değerli yerlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bölgeye Körfez ve Arap ülkelerinden gelen yabancı turistlerle birlikte sadece Ağustos ayında 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Suuçtu Şelalesi ve Tümbüldek Kaplıcaları'nın içeren bölgenin turizmde cazibe merkezi haline gelmesi için hazırladıkları projenin yüzde 90'ının tamamlandığını belirten Kanar şöyle konuştu:

"Suuçtu Şelalesi doğanın bize sunduğu güzel yerlerden bir tanesi. Deniz seviyesinden 460 metre yüksekte bir yer. Suyun aktığı şelalenin yüksekliği ise 38 metre. Bu özellikleriyle bence Marmara Bölgesi'nin en değerli yerlerinden bir tanesi. Bölgemizin turizmdeki planlamasını Milletvekilimiz Mustafa Esgin ile birlikte yapıyoruz. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştireceğimiz projelerimizin yüzde 90'ı tamamlandı. Suuçtu Şelalesi'nin doğal güzelliğini bozmadan gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamak için kahvaltı salonları, otoparklar ve dinlenme alanları tasarlıyoruz. Bölgemizin tanıtımı için sinema ve festival film çekimlerimizi tamamladık. Güney Kore'den Berlin'e kadar tüm festivallerde gösterilecek çekimlerle birlikte yakın bir zamanda dünya genelinde Suuçtu Şelalesi ile Tümbüldek Kaplıcaları'nı daha fazla tanıtmış olacağız. Bölgedeki turizm maksatlı kullanılan alan 10 hektardan 43 hektara çıkarıldı. Bu noktada hem Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın bölgemiz için yoğun gayretleri var. Yakın bir zamanda Bursa'mıza ve Mustafakemalpaşa'mıza değer katan bir turizm merkezi ortaya çıkaracağız."

(İHA)

Kaynak: İHA