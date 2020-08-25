Bursa'nın şehir stratejisi hazır
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Bursa'nın şehir stratejisi hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Memleket işi gönül işi' sloganıyla 31 Mart'ta bütün Türkiye'ye açıkladığı 11 maddelik mahalli idareler manifestosunun ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de şehir strateji belgesini tamamlayan ilk kurum oldu.

Bursa'nın şehir stratejisi hazır
25.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Memleket işi gönül işi' sloganıyla 31 Mart'ta bütün Türkiye'ye açıkladığı 11 maddelik mahalli idareler manifestosunun ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de şehir strateji belgesini tamamlayan ilk kurum oldu. Bursa Şehir Strateji Belgesi'ni kamuoyuna açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hazırlanan belgenin herkesin faydalanabileceği önemli bir kaynak olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sıkıntılardan arındırılarak mevcut potansiyeliyle birlikte geleceğe taşınması için planlanan Bursa Şehir Strateji Belgesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Merinos AKKM'de kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Şehir Strateji Belgesi'nin hazırlanmasında yorucu bir süreci geride bıraktıklarını ifade etti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif hem de hemşeri, kurumlar ve STK'larla yapılan istişareler sonucunda doğru bir sonuca gittiklerini belirten Başkan Aktaş, "Bursa Şehir Strateji Belgesi'nin şehrimiz ve geleceğimiz için yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Bütün değerleri ve nice güzellikleriyle emanet olarak gördüğümüz Bursamız, gelenekten geleceğe olan yolculuğunda hedeflerine kararlılıkla yürüyecek, şahsiyetini koruyacak, birlik ve beraberlik ile bolluğun sembolü olacaktır. Göreve geldiğimizde ilk gündemimiz, 'kadim şehrimizi geliştirecek' Bursa Tasavvuru'nun ana hatlarını ortaya koymak oldu. Geleceği, hemşerilerimiz, kurumlarımız ve STK'larımızla birlikte inşa edeceğimize inandık ve 31 Mart 2019 itibariyle harekete geçtik. Nitekim sayın cumhurbaşkanımızın 31 Mart manifestosunda ifade etmiş oldukları 'şehirler için strateji belgesi hazırlanması yönündeki' beyanlarını emir telakki ettik. Çalışmalarımızı da ilk günden başlattık. Hamdolsun, bugün itibariyle bir ilki gerçekleştirerek, büyükşehir belediyeleri arasında şehir strateji belgesini hazırlayan ilk kurum olduk" dedi.

Her kesimle birebir görüşme

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa Şehir Strateji Belgesi'nin masa başında oturarak değil sokaklara inerek, şehrin gerçek sahiplerinin sorun, beklenti ve talepleri alınarak oluşturulduğunu vurguladı. Tüm ilçeleri kapsayan istişare toplantılarının akabinde organize edilen şehir şurası ile ortak aklın oluşması konusunda ciddi anlamda yol kat ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Tüm bu çalışmalar sonucunda şehrin mevcut potansiyelini ortaya koyduk. Bunu yaparken, gelecek dönemdeki ihtiyaçların karşılanması ve istikametin belirlenmesi anlamında sürdürülecek faaliyetleri, şehrin dinamikleri ile birlikte belirledik. Bir yandan Bursa Tasavvuru'nun kavramsal çerçevesini tespit ederken, diğer yandan kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak kurguyu ortaya koyduk" diye konuştu.

Strateji belgesine covid-19 güncellemesi

Başkan Alinur Aktaş, Bursa Şehir Strateji Belgesi'ne dair çalışmaların geçen Mart ayı itibariyle tamamlandığını ifade etti. Yine Mart ayı içerisinde covid-19 salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine belgeyi revize ettiklerini, benzer krizler karşısında nasıl bir perspektif geliştirileceğine ilişkin hususları çalışmaya eklediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Tüm bu çabalar sonucunda gördük ki aslında Bursa'da yaşanan sıkıntıları çözmek, şehri vizyon projelerle büyütmek ve geleceğimiz için farklı alanlar açmak, bütün olarak hareket etmekten geçiyor. Zira Bursa'da faaliyet gösteren kurumların hemen hepsinin bu anlamda plan ve projeleri bulunuyor. Yalnız niyetler, Bursa Tasavvuru'na bütüncül katkı sağlaması noktasında eksik kalmaktaydı. Bu anlamda strateji belgesi, şehirde var olan kaynaklar ve bu kaynakları kullanan kurumların mevcut sorunlara çözüm üretmeleri ve beklentileri karşılayabilmeleri yönündeki temel yaklaşım ve ilkeleri içeren rehber niteliğinde belgedir. Bu belge aynı zamanda, kurumlarımızın stratejik plan hazırlığı yaparken dikkate alacakları doküman haline dönüşme potansiyelini de barındırmaktadır. Bu özelliğiyle statik değil dinamik belgedir ve strateji belgesinin sahibi şehrin bizatihi kendisidir" şeklinde konuştu.

Hedef, öncü şehir Bursa

Başkan Alinur Aktaş, Bursa için bereket ve zenginlik kaynağı olan ürün ve hizmetlerin 'yüksek teknolojiyle desteklenen' katma değeri yüksek mamullere dönüşmesinin şehrin gelecek perspektifinin şekilleneceği ana eksenler olacağını ifade etti. Tekstil ve otomotivde dünya markası olan Bursa'nın 'birikimlerini model haline dönüştürerek' Güney Marmara'da bölgesel kalkınmanın kılavuz şehri olacağını, geliştirilecek organize turizm projeksiyonu ve entegre tarım sanayisiyle ulusal kalkınmanın öncü şehirleri arasında yer alacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu çerçevede Bursa'da tarımdan turizme, sanayiden kültür sanat alanına kadar beşeri yeteneğin gelişimi 'nitelikli işgücü potansiyelini artırarak' istihdama katkı sunarken, hem yeni nesillere yaşam disiplini kazandıracak hem de köklü medeniyet değerleriyle küresel hedeflere ulaşabilme imkanını oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Kadimden ebede, emin şehir

Başkan Aktaş, gelecek nesillerin bir medeniyet şehri olan Bursa'nın biriktirdiği ve muhafaza ettiği şahsiyetini aile, komşu ve sokak ekseninde oluşan hemşerilik hukukuyla bir model haline dönüştüreceğini anlattı. Böylece Bursa'nın geçmişte olduğu gibi gelecekte de huzur ve güvenin hüküm sürdüğü 'emin şehir olma' özelliğini kadimden ebede taşıyacağını, ismiyle müsemma geçmişini 'moda akımlara kapılmadan' planlı ve kontrollü şekilde büyüyerek koruyacağını belirten Başkan Aktaş, "Bütün bunları birlikte başaracak, bütün güzellikleri birlikte kazanacağız. Bu vesileyle bugün burada derdimize ve heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize şükran duygularımı ifade ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, Bursa Şehir Strateji Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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