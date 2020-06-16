Bursa'nın sahil mahallesinde kaya düşme tehlikesi
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Bursa'nın sahil mahallesinde kaya düşme tehlikesi

Bursa'nın İznik ilçesinde kopan kayalar vatandaşları tedirgin etti.

Bursa'nın sahil mahallesinde kaya düşme tehlikesi
16.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:35

Bursa'nın İznik ilçesinde kopan kayalar vatandaşları tedirgin etti. 50 tona yakın kayayı sadece bir ağacın tuttuğu görüldü.

Bursa'nın sahil kıyısında bulunan turistlik Mustafalı Mahallesi kayaların düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 50 tona yakın bir kayayı sadece bir ağaç tuttuğu görüldü. Durumu AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildiren vatandaşlar tedirgin olduklarını dile getirdi. Mahalle muhtarı Mustafa Kırık, "Her an kaya düşebilir. Böyle bir şey olursa evleri ezer geçer. Acil müdahale bekliyoruz" dedi. Köy sakinlerinden İsmail Cengiz ise, "Evimde rahat oturamıyorum. Kardeşlerim, annem, babam tehlike altındayız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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