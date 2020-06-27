Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor

- Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor Bursa'da yeni bir değer ortaya çıkarılıyor İnegöl Belediyesi ve özel bir gazlı içecek firması, bölgede çıkan doğal kaynak suyuyla Pamukkale travertenlerindeki görüntünün bir benzerini oluşturmak için denemelere başladı.

27.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:41

- Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor

Bursa'da yeni bir değer ortaya çıkarılıyor

BURSA - İnegöl Belediyesi ve özel bir gazlı içecek firması, bölgede çıkan doğal kaynak suyuyla Pamukkale travertenlerindeki görüntünün bir benzerini oluşturmak için denemelere başladı. Kurşunlu bölgesi Bakmaca mevkiinde İnegöl'ün Pamukkale'si olacak bir çalışma yürütülüyor.

Kurşunlu bölgesinde bulunan kaynak suyu, Bakmaca mevkiinde yeni bir turizm değeri oluşturmak için kullanılmaya başladı. İnegöl Belediyesi ile Freşa firması, adeta İnegöl'ün Pamukkale'si olacak bir çalışmanın ilk adımlarını attı. Kaynak suyunun içerisindeki minerallerden dolayı üzerinde aktığı kayaların rengini beyazlatması ve travertenlerdeki görüntünün oluştuğunun keşfedilmesiyle, kaynak suyu Freşa firması tarafından 1500 metre taşınarak Bakmaca mevkiindeki yamaçta travertenler oluşması için kullanılmaya başlandı.

Başkan Taban 1 haftalık gelişmeyi yerinde inceledi

Bir hafta önce kaynak suyu hattının yapılmasıyla su bu bölgede kayaların üzerinde bırakıldı. 1 haftada ciddi bir beyazlama görülürken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Freşa firması yetkilileriyle bölgede incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Bugün İlçe Başkanımızla, Freşa yetkililerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla Kurşunlu'da Bakmaca mevkiindeyiz. Biliyorsunuz çok güzel bir sıcak su kaynağımız var. Firmamız burada vakti zamanında yaptığı çalışmalarda güzel bir kaynak tespit etti. Bu kaynakla ilgili gerekli çalışmaları da yaptı. İnşallah bununla ilgili gelişmeleri de gerçekleştikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeni değerler kazandırmak istiyoruz

Bölgenin İnegöl turizmi açısından yeni bir değer olarak ortaya çıkacağını aktaran Başkan Taban, "Bakmaca bölgesi vatandaşlarımızın yoğun olarak gelip piknik yaptığı, doğayla buluştuğu, içerisinde mesire alanının bulunduğu bir bölge. Burada çok geçmişte bir suyun varlığında bahsedilirdi. Ancak o suyun daha sonra kesilmesi üzerine bu çıkan kaynak suyundan Freşa firmamız kendi imkanlarıyla ve destekleriyle buraya yaklaşık 1500 metreden suyu taşıdı. Arkamızda gördüğünüz manzara yaklaşık 1 haftalık görüntü. Tamamen siyah renkte olan kayaların suyu verdikçe beyazladığını görmeye başlıyoruz. İnşallah bununla alakalı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin her bir köşesi güzellikler içerisinde. Buranın turizm anlamında, doğa güzellikleri anlamında güzellikleri var. Bunları keşfetmemiz lazım. Şehrimiz sanayi şehri, ticaret şehri. Belki ekonomik anlamda çok ciddi değer oluşturuyor olabilir ama bunun üzerine biz daha değerli olanlarını da eklemek istiyoruz. Bugün de özellikle bu yapılan çalışmanın neticesinde kayaların üzerinde o aynı travertenlerde olduğu gibi beyazlamayı yerinde görelim istedik. Bunun gelişimini takip edeceğiz. Çıkan bu kaynak suyuyla ilgili firmamızın da yaptığı çalışmalar var. Bunlarla ilgili de gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Gayret ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İşletmemiz burada hem istihdam hem de şehrimizden çıkan bir marka olmuştur. Vergi ve ihracatıyla da ekonomiye değer katmıştır. İşletme yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var Haber
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Haber
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Haber
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi Haber
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bursa'nın Pamukkale'si İnegöl'de doğuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 13:57:28. #1.15#
title