Bursa'nın otobüs filosu yenilenerek gençleşti
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Bursa'nın otobüs filosu yenilenerek gençleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş, toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak ve yeni hat taleplerini karşılamak üzere bünyesine 20 yeni otobüs dahil etti.

Bursa'nın otobüs filosu yenilenerek gençleşti
10.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:24

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş, toplu ulaşımdaki yoğunluğu azaltmak ve yeni hat taleplerini karşılamak üzere bünyesine 20 yeni otobüs dahil etti.

Bursa'nın en önemli konularından biri olan ulaşımı rahatlatmak ve konforu arttırmak amacıyla kavşak düzenleme, şerit genişletme ve asfalt yenileme gibi yatırımları aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu da yeni araçlarla güçlendiriyor. Bursalıların toplu taşımadan güvenli bir şekilde istifade etmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin kolaylıkla yararlanabileceği 20 yeni otobüsü de BURULAŞ filosuna dahil etti.

"Filo gençleşiyor"

Acemlerdeki Burulaş Genel Müdürlüğü'ndeki törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni araçların şehre ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Bursa'nın 3 milyondan fazla nüfusu ve günlük bir milyona yakın taşıma kapasitesiyle ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, insanların sabah işlerine, akşam da evlerine, eşlerine ve çocuklarına huzurlu bir şekilde ulaşabilmelerini arzuladıklarını belirtti. Bursalıların rahat şekilde bir yerden bir yere gitmelerini istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bütün bu iş ve işlemleri BURULAŞ marifetiyle yapıyoruz. Kovid-19 sonrası oluşan kapasite sınırlaması ve yeni hat taleplerini karşılamak için 20 tane engelli kardeşlerimize de uygun donanımlı yeni araçları bünyemize kattık. 12 metrelik yeni otobüslerimizin filomuza katılmasıyla beraber araç sayımız 454'e ulaştı. Son iki buçuk yılda bir miktar tedavülden kaldırdığımız araçları da katarsak yaklaşık 100 araçlık büyüme kapasitesine ulaştık diyebiliriz. Bu da filomuzun gençleşmesi anlamına geliyor. Araçların kazasız belasız insanlarımızın sabah işlerine, akşam evlerine kavuşmalarına vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Yeni otobüslerle konforlu ulaşım"

Bu yatırımın, sinyalizasyon çalışmalarından sonra ulaşımla alakalı en önemli yatırım olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, yoğun otobüs hatlarına eklenen yeni otobüslerle beraber daha konforlu ulaşımın ortaya çıkacağını söyledi. Kovid-19 sürecinde gerek BURULAŞ'ın, gerekse özel halk otobüsleri ve metroların çok güzel bir sınav verdiğini anlatan Başkan Aktaş, "Birçok şehirde ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Allah'a hamdolsun süreci Bursa olarak ulaşımla alakalı minimum düzeyde sıkıntıyla geçirdik. Sürece destek olan ekip arkadaşlarımıza, özel halk otobüsü kullanıcılarına ve tüm taraflara yürekten teşekkür ediyorum. 1 Haziran'dan itibaren geçtiğimiz yeni normal süreci de belirli kısıtlamalarla yaşıyoruz. Bunun yanında sabah ve akşamları yoğunluk yaşanıyor. Özellikle metroda en öndeki vagona yığılma gibi durumla karşı karşıyayız. Ulaşım araçlarımızı kullanan hemşerilerimizin de buna dikkat etmelerini istiyorum" diye konuştu.

"İnsan menfaatine yönelik uygulamalar"

Bursa'da 7.30'da başlayıp 9'a kadar devam eden bir mesai başlangıç saati olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Ağustos sonu Eylül başında okulların açılmasına yönelik hazırlıkların da yapıldığını anlattı. Başkan Aktaş, "Vali beyin başkanlığında tüm kurum ve kuruluşlarla mesainin sabah 7 ile 10 arasına yayılmasıyla alakalı bir çalışma yapacağız. Bizler sadece fiziki değişimle değil, aynı zamanda insanımızın menfaatine uyacak uygulamalarla da süreci rahatlatmış olacağız. O zaman ulaşımın daha da rahatladığını hep beraber göreceğiz. Bursa'da ulaşımla alakalı giderek bir rahatlama olduğunu kamuoyundan duyuyoruz. Bizleri mutlu ediyor. Ancak toplumun her kesiminin üzerine düşen sorumluluklar var" dedi.

EDS yatırımı için kısa bir süre önce protokolü yaptıklarını söyleyen Başkan Aktaş, sinyalizasyon ve EDS yatırımlarının, yeni gelen otobüslerin, başta Acemler Kavşağı olmak üzere diğer kavşak çalışmalarının ve yoğun asfaltlama çalışmalarında sadece konforlu ulaşımı hedeflediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, filoya katılan otobüsler hakkında BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'dan bilgi aldı. Daha sonra direksiyon koltuğuna geçen Başkan Aktaş, kısa bir sürüş yaparak araçları test etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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