Bursa'nın ormanları onlara emanet
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Bursa'nın ormanları onlara emanet

Bursa'nın ormanları onlara emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de son zamanlarda çıkan orman yangınlarının ardından ormanlarda ve mesire yerlerinde ateş yakmak isteyen vatandaşlara göz açtırmıyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de son zamanlarda çıkan orman yangınlarının ardından ormanlarda ve mesire yerlerinde ateş yakmak isteyen vatandaşlara göz açtırmıyor. Atlı polisler mesire alanlarında ateş yakılmasının önüne geçerken, özel harekat ekipleri de ellerinde dürbünlerle ormanda ateş yakanlara karşı tedbir alıyor. Ayrıca herhangi bir provokasyon ya da sabotaj ihtimaline karşı motosikletli yunus timleri 24 saat ormanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Antalya ve Muğla'daki yangınlar yürekleri yakarken, Bursa'da da Valilik kararıyla Ağustos ayı boyunca ormanlarda piknik amacıyla ateş yakılması, semaver yakılması, piknik yapılması yasaklandı. Bu yasak kararı üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat ekipleri, Yunus timleri ve atlı polisler ormanlık ve piknik yerlerinde kuş uçurtmuyor. Piknik yapmaya giden vatandaşları gören ekipler ateş yakmamaları hususunda ikaz ediyor.

Özel harekat ekipleri zorlu ormanlık alanlarda denetim yaparken, Yunus ve atlı timler ise vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Denetimlerin yasaklar kalkana kadar devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan motosikletli yunus timleri de şüpheli kişilere ve herhangi bir sabotaj olayına karşı tedbirlerini arttırırken, Bursa'da polis kontrolünde onlarca kent güvenlik kamerasından da bu kişilerin takibi yapılıyor. - BURSA

Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet
Bursa'nın ormanları onlara emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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