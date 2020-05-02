Bursa'nın ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek
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Bursa'nın ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek

Bursa'nın ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek
02.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:12

Bursa'da 1890 yılında inşa edilen ve 31 yıldır ormancılık müzesi olarak hizmet veren tarihi "Saatçi Köşkü" restore edilecek.

Bursa'da 1890 yılında inşa edilen ve 31 yıldır ormancılık müzesi olarak hizmet veren tarihi "Saatçi Köşkü" restore edilecek.

Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde 1934-1949 yıllarında Bursa Orman Okulu, ardından Orman Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanılan ve 1989'dan bu yana da ormancılık müzesine ev sahipliği yapan 130 yıllık bina, kapsamlı bir restorasyondan geçirilecek.

Özellikle tavan nakışları ve süslemeleriyle dikkati çeken kentin sivil mimari örneklerinden barok tarzdaki iki katlı ahşap yapının bahçesinde, bu bina ile aynı tarihte yapılmış konak, kameriye, aslan ağızlı bir havuz ile anıt ağaçlar bulunuyor.

Valilik ve Orman Bölge Müdürlüğünce yaklaşık iki yıl sürecek restorasyonun ardından ihtişamlı görünümüne kavuşacak bina, ormancılığın tarihsel gelişimini tanıtmak ve ormanlar hakkında bilgi vermek amacıyla Bursa Ormancılık Müzesi olarak hizmet vermeye devam edecek.

"Tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz"

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, köşkün ilk sahibi Saatçi Ali Efendi'nin uzun yıllar boyunca bu binada saat imalatı yaptığını söyledi.

Ali Efendi'nin, köşkü atölye ve yaşam alanı olarak kullandığını belirten Akın, "Bina, 1934'te Orman Okuluna dönüştürülmüş. O yıllar, ormancılığın ilk teknik çalışmalarının yapıldığı yıllardır. Okulda, orman teşkilatı için elemanlar, şefler, mühendisler ve memurlar yetiştirilmiş. Bina, 1960'lı yıllarda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak hizmete açılmış ve 1981 yılına kadar kamu kurumu olarak hizmet vermiş." dedi.

Akın, köşkün 1989'da Türkiye'nin ilk ormancılık müzesi olarak hizmete açıldığını aktardı.

Müzede, 181 yıllık orman teşkilatının geçmişinden bugüne kadar evrak, arşiv malzemeleri ve fotoğrafların bulunduğunu bildiren Akın, ziyaretçilerin ormancılık tarihi hakkında bilgi sahibi olup izlenim edinebildiğini dile getirdi.

Yalçın Akın, yapının tek onarım dışında bugüne kadar herhangi bir restorasyon görmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl boyunca köşkün restorasyon projesiyle uğraştık ve çok şükür tamamladık. Bu yıl projenin uygulanması için ihale hazırlıkları içindeyiz. Köşkün ve eklentilerinin restorasyonu için ihaleye çıkılacak ve ardından inşaata başlanacak. İlk günkü mimarisine uygun, işlemeleri, duvar resimleri, tavan süslemeleri ve dekorlarına kadar restore edilecek yapının daha güzel bir şekilde hizmet vermesini amaçlıyoruz. Daha çok öğrenci grupları, orman teşkilatını bilen veya geçmişte bu mesleğin içinde bulunanların ziyaret ettiği bir müze. Restorasyon tamamlandıktan sonra tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Toplumun daha geniş kesimlerinin de burayı ziyaret etmesini istiyoruz."

Bursa Ormancılık Müzesi

Saatçi Köşkü'ndeki müzede, bitki ve hayvan fosilleri, ormancılıkla ilgili araç, gereç ve haritalardan oluşan yaklaşık 3 bin parça yer alıyor.

Türkiye'nin ilk ihtisas müzesi olma özelliğini de taşıyan, orman hayatından kesitler, orman bitkileri ve kesim aletleri, orman mühendisliğinde kullanılan aletler, fosiller, harita ve uzay fotoğrafları, tarihi orman içi haberleşme araçlarının sergilendiği bölümler bulunan müzede, önemli fosil koleksiyonları da sergileniyor.

Müzede, fil veya mamut ağacı olarak da bilinen sekoya ağacının 3 milyon yıl önce Anadolu'da bulunan örneği, atların atası olan bir hayvana ait kemik fosili ile 14 milyon yıllık Miyosen devrine ait fauna ve flora fosilleri de bulunuyor.

Eserler arasında, tarihi belge değeri olan, 1900'lü yılların ilk yıllarının tekniğiyle çizilen haritalar, orman mühendisliğinde kullanılan arazi ve büro malzemeleri ile telsiz ve santrallere de yer veriliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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