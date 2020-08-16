Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen yaban mersininde hasat devam ediyor Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen yaban mersininde hasat devam ediyor Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen yaban mersininin hasadı başladı Bursa'nın Orhaneli ilçesinden yurt dışına dağılan yaban mersini meyvesinin hasadına devam ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen yaban mersininde hasat devam ediyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen yaban mersininin hasadı başladı

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinden yurt dışına dağılan yaban mersini meyvesinin hasadına devam ediliyor. Verimli geçen hasat dönemi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Orhaneli ve dağ ilçelerinde son yıllarda çiftçiler çilek üretiminden sonra yüksek gelir sağlayan ve yurt dışına da ihracatı yapılan yaban mersini meyve fidanlarının dikimi ve üretimine başladı.

2020 yılı başlarında Orhaneli'de kurulan Yaban Mersini Kooperatifi aracılığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım A.Ş işbirliğiyle dağ ilçelerinde yetiştirilen yaban mersini meyvesi yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yerini almaya başladı.

Orhaneli Yaban Mersini Kooperatifi başkanı Ahmet Kahrıman " 2020 yılı Ağustos ayı ortalarında hasat sonuna yaklaşmış bulunmakta olup bölgemizdeki kapama meyve bahçelerinde yetiştirilen yaban mersini meyveleri Orhaneli Yaban Mersini paketleme tesisimiz ve soğuk hava depomuzda muhafaza edilerek ve yine aynı yerde paketlenip ambalajlanarak yurt içi ve yurt dışı toptan satışlarımız devam etmektedir. Bu yıl kooperatif olarak alım yaparak pazarlama imkanı sunduğumuz meyveler bir çok firmanın dikkatini çekmekte olup firmalar bizimle irtibata geçmektedirler. Bölgede üretim yapılan çilek, ahududu, kiraz gibi ürünlerin yanında yaban mersini popüler bir ürün özelliğini kazandığından dolayı çiftçilerimizde yoğun talep olurken bizde kooperatif olarak bu ürünü yetiştirmek isteyen üreticilerimize teknik destek çalışmalarımız ve sonrasında satışı için desteklerimizi sürdürmekteyiz. Yaklaşık olarak 2020 yılı içerisinde Tarım A.Ş nin yurt dışı bağlantıları ile 100 bin fidan anlaşması yapılırken, nisan ayı içerisinde 72 bin fidan çiftçimizle buluşarak dikimleri yapıldı. Yoğun talep ve ilgi gören meyve bölgemiz çiftçilerinin müracaatlarına bakacak olursak daha 300 bin fidan talebinin olduğu görülüyor derken, Şu an için firmalarla görüşmelerimiz ve anlaşmalarımız devam ediyor. Bölgemizde yetiştirdiğimiz meyvenin kalitesinin de iyi olması nedeniyle Firmaların talep ettiği tonajları hazırlayıp paket ve ambalajlamakta zorluklar çekiyor hazırlamaya çalışıyoruz.İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çiftçimizin bu ürünü daha fazla yetiştirmesiyle istek ve taleplere daha kolay cevap verecek ve bölgemizi bu altın meyve ile kalkındıracağız " dedi.

Yaban mersini fidanı almak ve yetiştiriciliğini yapmak isteyen vatandaşlar ilk başta bahçe veya tarlalarındaki toprak analizini ilçe Tarım Müdürlüklerine müracaat ederek toprak pH değerlerini ölçtürmeleri gerekiyor.

Kaynak: İHA