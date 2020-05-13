Bursa'nın önemli yeşil alanlarından Botanik Park, kısıtlama sonrası kapılarını çocuklara açtı Bursa'nın önemli yeşil alanlarından Botanik Park, kısıtlama sonrası kapılarını çocuklara açtı Çocuklar doğada vakit doyasıya eğlendi Bursa'nın önemli yeşil alanlarından biri olan Botanik Park, aylar sonra kapılarını çocuklara açtı.

Bursa'nın önemli yeşil alanlarından Botanik Park, kısıtlama sonrası kapılarını çocuklara açtı

Çocuklar doğada vakit doyasıya eğlendi

BURSA - Bursa'nın önemli yeşil alanlarından biri olan Botanik Park, aylar sonra kapılarını çocuklara açtı.

Bursa'da her yıl bahar ayında dolup taşan Botanik Park, Covid-19 salgınından dolayı kapılarını kapatmıştı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 0-14 yaş çocuklar Bursa'da parklara, yeşil alanlara akın etti. Botanik Park'ta güneşi ve sıcak havayı gören çocuklar aileleriyle birkaç saatin keyfini çıkarttı. Parkın içinde bulunan küçük göletteki kaz, martı ve kaplumbağaları da besleyen minikler, bisiklete binmeyi de ihmal etmedi. Çocuklar ve aileler saatin 15.00'e yaklaşmasıyla parktan aileleriyle ayrıldı.

Birkaç saatliğe dışarıda olan çocuklar ise farklı duygular hissettiklerini, evde sıkıldıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA