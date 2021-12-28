BURSA (Habermetre) - 28 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'nın ödüllü hikayeleri

BURSA - Bursa'da 2021 yılını 'Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ilan eden Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa'nın Hanları Hikaye Yarışması' ile başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanlar'da tekke ile türbeleri bulunan Sarı Saltık Gazi'yi anmak için düzenlediği ödüllü hikaye yarışmasının kazananları ödüllerine kavuştu.

'Bursa'nın Hanları Hikaye Yarışması' ile 'Sarı Saltık Gazi Hikaye Yarışması'nın kazananları, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin'in de katıldığı törende; 'Bursa'nın Hanları Hikaye Yarışması'nın birincisi Erdal Güze, ikincisi Sacide Çobanoğlu ve üçüncüsü Rabia Elif Özcan, teşvik ödülüne layık görülen Hatice Meraklı ve Ruşen Ergün ödüllerine kavuştu.

Yine Sarı Saltık Gazi Hikaye Yarışması'nın birincisi Nazım Taşan, ikincisi Hakan Yaşar ve üçüncüsü Muhammed Fatih Kılıçaslan, teşvik ödülüne layık görülen Fatma Ünsal ve Ayşe Kara, ödüllerini Başkanvekili Şahin ile jüri üyelerinin elinden aldı.

Bursa'da tarihin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak önemli fiziki projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkanvekili Şahin, bu tür etkinliklerle kent kültürüne değer yatmaya devam ettiklerini vurguladı.

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