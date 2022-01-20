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Bursa'nın o ilçesi eksi 14'ü gördü

Bursa'nın o ilçesi eksi 14'ü gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa'nın Keles ilçesinde kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oluyor.

Bursa'nın Keles ilçesinde kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oluyor.

Beyaz bereket mutluluğu yaşanan ilçede, dün gece sıfırın altında 11,5 derece sıcaklık ölçülürken, sabah saatlerinden ise araç termometreleri eksi 14'ü gösterdi. Keles ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 35 santim olarak ölçüldü. - BURSA

Bursa'nın o ilçesi eksi 14'ü gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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