Bursa'nın neyi meşhur? Bursa'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bursa'nın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bursa'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Bursa'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Bursa'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Bursa'nın en meşhur yemekleri, Bursa'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bursa'nın neyi meşhurdur, Bursa'nın nesi meşhur? Bursa'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BURSA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Bursa ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İnegöl Köfte

Bağdat Hurması Tatlısı

Kemalpaşa Tatlısı

Bursa İskender Kebabı

Düğün Helvası

Cevizli Lokum

Pideli Köfte

Kıymalı Cantık

Anjelik Reçeli

Cendere Baklavası

Tahinli Pide

Bursa'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.