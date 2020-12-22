Bursa'nın neyi meşhur? Bursa'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bursa'nın nesi meşhur?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'nın neyi meşhur? Bursa'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bursa'nın nesi meşhur?

22.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:27
Bursa'nın neyi meşhur? Bursa'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bursa'nın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bursa'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Bursa'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Bursa'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Bursa'nın en meşhur yemekleri, Bursa'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bursa'nın neyi meşhurdur, Bursa'nın nesi meşhur? Bursa'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BURSA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Bursa ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • İnegöl Köfte
  • Bağdat Hurması Tatlısı
  • Kemalpaşa Tatlısı
  • Bursa İskender Kebabı
  • Düğün Helvası
  • Cevizli Lokum
  • Pideli Köfte
  • Kıymalı Cantık
  • Anjelik Reçeli
  • Cendere Baklavası
  • Tahinli Pide

Bursa'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Özlem Zengin İsmail Demir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Şevket Çoruh Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Mauricio Lemos Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'nın neyi meşhur? Bursa'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bursa'nın nesi meşhur? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 18:27:24. #1.14#
title