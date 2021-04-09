Bursa'nın merkez ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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Bursa'nın merkez ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'nın merkez ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava sonrası merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da ise yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 1 metre 10 santimetre oldu.

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava sonrası merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da ise yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 1 metre 10 santimetre oldu.

Bursa'da dün etkisini kaybeden rüzgarlı hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Bursa'nın merkez ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Diğer yandan, kış turizmin en önemli merkezli biri olan Uludağ'da ise kar kalınlığı 1 metre 10 santimetreye ulaştı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre ise yarın hava sıcaklığının yükselmesinin ardından soğuk havanın Bursa'yı terk edeceği öğrenildi. - BURSA

Bursa'nın merkez ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Bursa'nın merkez ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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