Bursa'nın Marmara sahilindeki incisi Tirilye "en sessiz mayıs"ı yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'nın Marmara sahilindeki incisi Tirilye "en sessiz mayıs"ı yaşıyor

Bursa'da, birçok tarihi esere ve binaya ev sahipliği yapan, normalde özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Mudanya ilçesine bağlı Tirilye (Zeytinbağı) Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

Bursa'nın Marmara sahilindeki incisi Tirilye
20.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:14

Bursa'da, birçok tarihi esere ve binaya ev sahipliği yapan, normalde özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Mudanya ilçesine bağlı Tirilye (Zeytinbağı) Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

Zeytiniyle ünlü bir vadinin iki yamacında kurulan, Bursa kent merkezine 40, Mudanya'ya 11 kilometre uzaklıktaki Tirilye, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra eski bir Rum yerleşimi olması dolayısıyla çok sayıda tarihi eser ve binaya da ev sahipliği yapan Tirilye, Kovid-19 sürecinde adeta sessizliğe büründü.

Mahalleyi ziyaret eden kişilerce sık tercih edilen sahil bandındaki kahvaltı mekanları ve balık lokantaları ile çok sayıdaki butik otel, yaklaşık iki aydır kapalı bulunuyor.

Tirilye'nin özellikle bu mevsimdeki sessizliğine alışık olmayan mahalle sakinleri, tarihi bölgenin yeniden eski günlerine kavuşmasını bekliyor.

"Önceden buralar cıvıl cıvıldı"

Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğası, zeytini, zeytinyağı ve tarihiyle turistler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Alkız, özellikle yaz sezonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, nüfusun yaz aylarında katlandığını vurguladı.

Son dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadele verildiğini hatırlatan Alkız, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını nedeniyle mahallemiz ziyaretçisiz kaldı. Önceden buralar cıvıl cıvıldı. Tirilye'de şu anda sessizlik hakim. Burada yaklaşık 200 yataklık konaklama tesisimiz var. Esnafımız genelde kendi ürününü satar. Balık lokantalarında genelde günlük tutulan balıklar ikram edilir. Bölgeye gelen ziyaretçiler en çok Taş Mektep, Fatih Camisi, Kemerli Kilise, Dündar Evi, Eski Postane ile tescilli tarihi binaları geziyordu. Ülkemizin bu güzelliklerini yaşamamız için öncelikle Kovid-19 salgınını bertaraf etmemiz gerekiyor. Daha sonra misafirlerimizi yeniden en iyi şekilde ağırlayacağız."

"Tirilye'yi ilk defa bu kadar sessiz görüyoruz"

Mahalle esnafından Sercan Sert de Tirilye'nin eski bir Rum yerleşimi olduğunu dile getirdi.

İznik tarafından üç rahibin buraya yerleşmesiyle bölgenin "Tirilye" ismini aldığının rivayet edildiğini bildiren Sert, "Tirilye, Bursa turizminin lokomotiflerinden. Kovid-19 nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Mahallenin geçim kaynağı zeytincilik ve turizm üzerine. Bu süreçte çok sakiniz." dedi.

Sert, eskiden sıradan bir günde bile Tirilye sokaklarında aşırı kalabalıkları görmenin mümkün olduğunu anlattı.

Araçların yanı sıra özel tekneleriyle bölgeye gelenlerin de olduğuna değinen Sert, "Tirilye'de çok yoğun bir turizm akışı vardı. Kovid-19 nedeniyle yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı. Tirilye'yi ilk defa bu kadar sessiz görüyoruz. Yeniden eski günlerine döneceğine inanıyoruz. Biz de buradaki işletmeciler olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Misafirlerimizi en güzel ve temiz şekilde ağırlamak için gereken hassasiyeti göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Onur Saylak Jennifer Lopez Şahan Gökbakar
Spor Falcao Hasan Şaş Fatih Terim Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla 19 Mayıs Türk Lirası Galatasaray Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Bursa'nın Marmara sahilindeki incisi Tirilye "en sessiz mayıs"ı yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 11:14:26. #1.15#
title