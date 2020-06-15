Bursa'nın kurutulmuş zeytinde hedefi dünya pazarları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurutulmuş zeytinin endüstriyel ürün olarak dünya pazarlarına açılması için bir platform oluşturup tanıtım noktasında çalışmalar yapacaklarını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurutulmuş zeytinin endüstriyel ürün olarak dünya pazarlarına açılması için bir platform oluşturup tanıtım noktasında çalışmalar yapacaklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner ile Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

TARIM AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül ile Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Müdürlük tarafından geçen yıl çocuklara zeytini sevdirmek için başlatılan "Çocuklar Zeytin Yesin" adlı kurutulmuş zeytin projesi ele alındı.

Önemli bir başarı sağlanan projenin ticarileştirilmesi, ürünün Türkiye ve dünya pazarlarına açılabilmesi yolunda atılacak adımların ele alındığı ziyarette, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Aktaş, ziyarette yaptığı konuşmada, her ne kadar sanayi ile öne çıksa da Bursa'nın tarım yönü güçlü bir şehir olduğunu belirtti.

Tarımda çeşitliliğin artırılması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını, "Çocuklar Zeytin Yesin" projesinde ciddi bir başarı sağlandığını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Projenin ticarileştirilmesi, daha büyük boyutlara taşınması hatta dünya çapında tanıtımının yapılması adına neler yapabileceğimizi konuşmak için bir araya geldik. Kamu, özel sektör ve kooperatif iş birliğiyle zeytinin kurutulması ve sunulması ile alakalı istişarelerde bulunduk. Bugünden itibaren İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün önderliğinde bir platform oluşturacağız ve zeytinin Türkiye ve dünya pazarlarında sunulması, endüstriyel ürün haline dönüşmesi ile ilgili bir çalışma içine gireceğiz. Dünya pazarlarında boy gösterelim ve ürünümüz çok ama çok değerli satılsın. Ürünümüzün çeşidi, kalitesi ve sunumu da bütün dünya pazarlarında rekabet edebilecek güçte olsun. Biz, bunu arzu ediyoruz. Bu yaptığımız çalışma, 'Çocuklar Zeytin Yesin' projesinin devamı niteliğinde."

Kaynak: AA