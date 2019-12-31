Bursa'nın kültürel değeri; Gezek

31.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:15

Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen konserlerin son konuğu Tarihi Bursa Musiki Cemiyeti oldu.

Bursa'ya özgü kültürel sanat bir kavram olan Türk Sanat Müziği ve Gezek Kültürünün kentin sanat hayatındaki özel yeri ve değeri gereği yaşatılması, sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekçesiyle uygulamaya konan proje, şef Ferruh Duşdubak yönetiminde Tarihi Bursa Musiki Cemiyetinin konseriyle devam etti. 70. kuruluş yılını yaşayan Türkiye'nin en eski musiki cemiyeti olan, Zeki Müren, Burhan Dikencik, Erdinç Çelikkol, Serdar Kaşıkçılar gibi Türk Sanat Musikisine kazandırdığı değerlerle bilinen Bursa Musiki Cemiyeti ses ve saz sanatçılarının seslendirdiği eserler sanatseverler yoğun bir katılımla dinlendi.

Kaynak: Bültenler