Bursa'nın korona virüs karnesi iyi
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Bursa'nın korona virüs karnesi iyi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olağanüstü meclis toplantısında Bursa'nın koronavirüs karnesine değindi.

Bursa'nın korona virüs karnesi iyi
20.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:41

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olağanüstü meclis toplantısında Bursa'nın koronavirüs karnesine değindi. Bugüne kadar Bursa'da virüs kaynaklı 160 ölüm hadisesinin yaşandığını, 5000 civarında da vakıanın tespit edildiğini belirten Başkan Aktaş, "Yoğun bakım sayımız hiçbir zaman sıkıntılı duruma gelmedi. Ne şehir merkezi ne de ilçelerde ciddi bir problem ortaya çıkmadı" dedi.

Büyükşehir Belediye meclis grubu, olağanüstü gündemle toplandı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı toplantıda Başkan Aktaş, kamuoyunda sık sık sorulara muhatap olduğunu ifade ederek, Bursa'nın haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın koronavirüs konusunda hem vakıa hem entübe olan hasta hem de vefat sayısında Türkiye ortalamasının altında bulunduğunu söyledi. Virüs ortaya çıktıktan sonra 160 civarında vefat olayının gerçekleştiğini, 5000 civarında da vakıa sayısının ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Her şeyden önemlisi yoğun bakım oranlarımız hiçbir zaman sıkıntıya mahal verecek pozisyonda olmadı. Bu konuda şanslı illerden biriyiz. Hamdolsun, Bursa Şehir Hastanesi bu anlamda büyük rol oynadı" diye konuştu.

İlçelerde de problem yok

Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili ilçe oranlarına da değindi. "Şu ilçe çok sıkıntılıymış, bu ilçede oranlar yüksekmiş" gibi söylentilerin doğru olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, "Türkiye ortalamasının altında olan bir şehirde takdir edersiniz ki problemli bölgenin bulunması da sözkonusu değildir" şeklinde konuştu. Oranlara bakıldığında, en yüksek yoğunluğun Onbinde 30 ile Gürsu'da, Onbinde 25 ile Yıldırım'da, Onbinde 20'ler civarında ise Orhangazi, Gemlik ve Karacabey'de yaşandığını söyleyen Başkan Aktaş, "Diğer tüm ilçeler bu oranların altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Koronavirüsle ilgili çalışmalardan dolayı sayın valimize, pandemi kurulu yöneticilerimize, hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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