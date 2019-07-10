Bursa’nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu
Kestane şekerinin tanınmış markası Bursalı Kafkas, konkordato talebinde bulundu.
Kestane şekerinin tanınmış markası Bursalı Kafkas, konkordato talebinde bulundu. Kafkas'a yasa gereğince geçici konkordato mühleti verildi.
Kaynak: Dunya.com
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