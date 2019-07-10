Bursa’nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu

Kestane şekerinin tanınmış markası Bursalı Kafkas, konkordato talebinde bulundu.

Bursa’nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu

Kestane şekerinin tanınmış markası Bursalı Kafkas, konkordato talebinde bulundu. Kafkas'a yasa gereğince geçici konkordato mühleti verildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et