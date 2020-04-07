Bursa'nın Keles ilçesinde 1 mahalle karantinaya alındı (2)- Yeniden Yazı İşleri Müdürlerine 'Bursa'nın Kestel ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı' başlıklı haberimizi, karantinaya alınan mahallenin Keles ilçesine bağlı olması nedeniyle ek bilgilerle yeniden servis ediyoruzYENİDEN----------------Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA, - BURSA'nın Keles...

Yazı İşleri Müdürlerine

Bursa 'nın Kestel ilçesinde 1 mahalle, karantinaya alındı' başlıklı haberimizi, karantinaya alınan mahallenin Keles ilçesine bağlı olması nedeniyle ek bilgilerle yeniden servis ediyoruzYENİDEN----------------

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA, - BURSA'nın Keles ilçesinin kırsal Yazıbaşı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Keles ilçesine bağlı 202 nüfuslu kırsal Yazıbaşı Mahallesi'nde 14 Mart günü yaşamını yitiren bir yakınının cenazesine gelen Emine Aydemir (71), taziye ziyaretleri için burada kaldı. Bir süre sonra Aydemir, rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Aydemir'in yapılan koronavirüs testi 27 Mart günü pozitif çıktı. Aydemir, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, evinde kaldığı yakınları da karantina altına alındı.İlerleyen günlerde rahatsızlanan aynı mahallede yaşayan 3 kişide de koronavirüs tespit edildi. Bu 3 kişiyle bağlantılı olan 33 kişi de ikametlerinde karantinaya alındı. Bugün de alınan kararla tüm mahallede karantina uygulanmasına karar verildi. Önlem alan jandarma, mahalleye giriş çıkışları yasakladı.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Keles İlçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde Koronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren Yazıbaşı Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.

Testleri pozitif çıkan 4 kişinin Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA