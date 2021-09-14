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BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'da, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Bursa'nın Karagöz'ü olarak tanınan tiyatro sanatçısı, 2 çocuk babası Hüseyin Bağlar (62), toprağa verildi.

BURSA'da, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Bursa'nın Karagöz'ü olarak tanınan tiyatro sanatçısı, 2 çocuk babası Hüseyin Bağlar (62), toprağa verildi. Cenaze törenine katılan ve oynadıkları oyunda, Hacivat'ı canlandıran Bülent Akay, Çok üzgünüz. Ben de Hacivat olarak üzgünüm. Karagöz'süz kaldık. Bursa'mızın başı sağ olsun dedi.

Bursa'da, Devlet Tiyatroları'ndan emekli olduktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışıp, yurt içinde ve yurt dışında sergilenen, Karagöz ve Hacivat oyunlarında Karagöz'ü canlandıran Hüseyin Bağlar, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümü, ailesi ve birlikte sahneye çıktığı arkadaşlarını yasa boğdu.

Hüseyin Bağlar'ın cenazesi bugün, Yeşilyayla Mahallesi Kaplıkaya Camisi'ne getirildi. Burada yapılan törene, Bağlar'ın oğlu Nihat ve kızı Nihan Bağlar ile sevenleri katıldı. Cenazede, Hüseyin Bağlar'ın, 'Karagöz'ü canlandırdığı tiyatro oyununda, Hacivat'ı oynayan Bülent Akay, Rahmetliyle, 15 yıldır meddahlık yaptık. Ölümünden bir gün evvel de Gemlik Zeytin Festivali'nde görev aldık. Öldüğü günün sabahı da telefonla yaklaşık 5 dakika konuştuk. Hiçbir belirti yoktu. Şok olduk. Çok üzgünüz, arkadaşımız Hüseyin Bağlar'a, 'Karagöz'ümüze' Allah'tan rahmet diliyoruz. Ben de Hacivat olarak üzgünüm. Karagöz'süz kaldık. Bursa'mızın başı sağ olsun dedi.

'USTAMIZI KAYBETTİK'

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan ise, Bağlar'ın uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda çalıştığını belirterek, 2005 yılında emekliye ayrıldı. Emekliye ayrıldıktan sonra da Bursa'mızı Hacivat ve Karagöz'le temsil etti. Karagöz'ümüzü kaybettik. Gerçekten çok üzgünüm. Bursa, çok önemli bir değerini kaybetti. Kendisi, Hacivat - Karagöz sanatını yaşatan çok az kişiden biriydi. Ülkemizi, Bursa'mızı Karagöz'le dünyanın pek çok yerinde temsil etti. Hem bu anlamda bir ustamızı, hem de çok sevdiğimiz ağabeyimizi kaybettik. Çok üzgünüz, başımız sağ olsun diye konuştu.

Cenazede, Bağlar'ın tiyatrocu arkadaşı Veysel Kamış ise duygularını, Rahmetliyle canlı performans sergiliyorduk. Kaybı bizleri çok üzdü. 20 yıl bilfiil beraber çalıştık. Çok iyi bir insandı. Bursa'nın Karagözü'ydü. Karagöz denilince Hüseyin ağabey akla gelirdi. Yaktı bizi, şimdi Karagöz'süz kaldık. Sanatçılığın verdiği bir yufka yüreklilik vardı. Gerçekten çok özel bir insandı. Özellikle hayır işlerinde hep önden yürürdü. Bir şey olduğu zaman ilk o gelmek isterdi. 'Hayır işi var, gösteri yapalım mı' dediğimiz zaman hemen koşardı. Bursa, 'Karagözsüz' kaldı ifadelerini kullandı.

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'NIN KARAGÖZ'Ü, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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