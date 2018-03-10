Bursa'nın Kalbi Kilis'te Atıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Afrin harekatında görevli askerlere ve sınırda yaşayan vatandaşlara moral vermek üzere gittikleri Kilis'in çok güçlü olduğunu ve Türkiye'de yüreklerin Kilis ile attığını söyledi.

Bursa protokolü ve iş dünyası temsilcileri Kilis'e gitti. Bursa Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonuyla gerçekleştirilen Kilis programına, Bursa'dan merkezi yönetim temsilcileri, milletvekilleri, yöneticiler ve iş adamlarından oluşan yaklaşık 160 kişi katıldı. Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi'ni ziyaretle güne başlayan Bursa heyeti, Zeytin Dalı Operasyonu'nda görevli askerlere ve Kilis'te yaşayan vatandaşlara moral desteği verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kilis'te çok canlı bir hayatla karşılaştık. Burada yaşanan sıkıntılara rağmen dimdik ayakta duran bir Kilis gördük. Bursa, olarak Kilis'in yanında olduğumuzu ifade etmek için buradayız" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından Kilis'e destek verildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz Bursa olarak bir sinerji oluşturalım istedik. Öncesinde Bursa'dan, askerler ve ihtiyaç sahipleri için hayır TIRları da gönderildi. Kilis'te de gruplar halinde çarşı pazar gezerek esnafımıza selam ve moral veriyoruz. Türkiye'mizin geleceği için çok önemli olan bu sürecin en kısa zamanda aşılmasını temenni ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman hazırız. Bursa ve Kilis kardeşliğini bir kez daha tescillemiş olduk" diye konuştu.

Sınırda yaşananlardan en çok Kilis'in etkilendiğini söyleyen Başkan Aktaş, "Kilis çok güçlü, Kilis halkı çok güçlü, yaşlısıyla genciyle organize oldular. Artık 1 değil, 81 Kilis var. Türkiye'de herkesin yüreği Kilis ile atıyor. Herkesin duaları ve destekleri Kilis ile beraber" dedi.

Başkan Aktaş, "Bu mesele ülkemizin, geleceğimizin meselesi. Bu durumdan sadece Kilis değil bütün Türkiye etkileniyor. Bu ülkenin geleceği karartılmaya çalışılıyor. Ancak Kilis duruşundan hiç taviz vermedi, Türk insanının gücünü herkese gösterdi" diyerek, herkese Kilis'e gelip insanlara destek olmalarını söyledi.

Kilis'e moral veren Bursa heyetine teşekkür eden Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da, "Dünyanın harikası, insan vicdanındaki iyilik duygusudur. Bu duygu Kilis'te yaşıyor ve yaşatılıyor" dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa olarak Kilis'e moral vermek istediklerini kaydetti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile yönetim kurulu üyeleri ve iş dünyası temsilcileri de Kilis'teki programa katıldı. Bursa ve Kilis ticaret odaları arasında bir de protokol imzalandı. - BURSA