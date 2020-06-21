Bursa'nın İznik ilçesini dolu vurdu
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Bursa'nın İznik ilçesini dolu vurdu

Bursa'nın İznik ilçesini dolu vurdu Aralıksız 15 dakika yağan dolu meyve ağaçları başta olmak üzere tarlalara zarar verdi Bursa'nın İznik ilçesinde 15 dakika boyunca aralıksız yağan dolu hayatı felç etti.

21.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:26

Bursa'nın İznik ilçesini dolu vurdu

Aralıksız 15 dakika yağan dolu meyve ağaçları başta olmak üzere tarlalara zarar verdi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 15 dakika boyunca aralıksız yağan dolu hayatı felç etti.

Misket büyüklüğündeki buz taneleri başta meyve ağaçları olmak üzere ekili alanlara zarar verdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde son bir haftadır sağanak yağmur bugün de etkisini devam ettirdi. Akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın ardından başlayan sağanak yağış bir süre sonra yerini misket büyüklüğünde doluya bıraktı. Aralıksız 15 dakika boyunca devam eden dolu yağışı sebebiyle ilçede hayat felç olurken vatandaşlar araçlarını doludan zarar görmemesi için korunaklı bölgelere kaçırmaya çalıştı. Şiddetli dolu yağışı ilçedeki meyve ağaçları ile ekili tarım arazilerine de büyük ölçüde zarar verdi. İlçe Ziraat Odazı tarafından zararın boyutunun tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesini dolu vurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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