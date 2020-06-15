Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı yağışlar sele neden oldu
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Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı yağışlar sele neden oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı yağışlar sele neden oldu Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağış ilçeyi esir aldı.

15.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:19

Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı yağışlar sele neden oldu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağış ilçeyi esir aldı. ilçe merkezinde de çok sayıda iş yerini su basarken, yollar sel suları sebebiyle göle döndü. Sel suları ile dolan yollarda araçlar mahsur kaldı. Pandemi sebebiyle uzun bir aradan sonra kepenk açan esnaf sel suları ile uğraşırken yetkililerden yardım istedi.

Haziran ayı olmasına rağmen son bir haftadır devam eden sağanak yağmur, İznik ilçesini vurdu. Sel suları ile dolan verimli tarım arazilerinin ardından ilçe merkezinde sel baskınları yaşandı. Eski Hastane Mevkinde bir çok iş yeri ve evi su bastı. Sanayi Sitesi, Yeşil Camii ve merkez noktalarda su baskınları yaşandı. Çok sayıda BUSKİ ekibi olay yerine sevk edilip çalışmalara başladı. Su tahliyelerine devam ediliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı yağışlar sele neden oldu

Kaynak: İHA

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