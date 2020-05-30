HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bursa'nın iş dünyasından büyüme değerlendirmesi

Bursa'nın iş dünyası, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesini değerlendirdi.

Bursa'nın iş dünyasından büyüme değerlendirmesi
30.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:37

Bursa'nın iş dünyası, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesini değerlendirdi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hem sağlık hem ekonomi anlamında zorluklarla geçtiğini aktardı.

Salgınının ekonomik durgunluğunun yavaş yavaş geride kaldığını belirten Matlı, "Kapanan iş yerleri tekrar açılmaya, iş yavaşlatan işletmeler, eski üretim kapasitesine ulaşmaya başlıyor. Şehirler arası ulaşımın serbest olması, sınır kapıları ve gümrüklerin açılmasıyla iç ve dış ticaret hız kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıklı ve kalıcı bir büyüme için üretim odaklı, yüksek katma değerli üretim modelini her alanda hayata geçirmenin önemini vurgulayan Matlı, şöyle devam etti:

"Küresel ekonomiye ilişkin tedirginliklerin ve belirsizliklerin arttığı bir ortamda, aynı dönemde Avrupa Birliği (AB), yüzde 3,2, Avro Bölgesi ise yüzde 2,6 daralırken, Türkiye ekonomisi art arda 3 çeyrektir büyüdü. Pandemi nedeniyle yıl sonunda birçok ülkede ekonomik daralma yaşanırken Türkiye'de daha iyimser bir tablo beklentisi, reel sektörü motive edici bir durum. Ancak firmalarımız bu süreçte sermaye anlamında ciddi sıkıntılar yaşadı. İşletmelerimizin üretim, yatırım ve istihdamını aralıksız sürdürmeleri için bir süre daha desteklenmeye ihtiyacı var. Finans sektörü ile reel sektörü, ortak bir paydada ve mutlak suretle buluşturmak gerekiyor."

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan da yılın ilk çeyreğinde birçok ülkenin ekonomisinde ciddi anlamda daralma yaşandığına dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğindeki büyümede yüzde 6,2 oranında genişleyen sanayi üretiminin payının önemli olduğunu ifade eden Çağan, şunları kaydetti:

"Avrupa'da 12 ülkede daralma gözlenirken, Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyümesi çok olumlu bir tablo. Pandemi etkisiyle ikinci çeyrek rakamları, küçülme olarak gelecektir. Üretimin durduğu, fabrikaların çalışmadığı 2 ayı geride bıraktık. Bu ayları telafi etmek kolay olmayacak. Fakat ilk çeyrekteki bu büyüme rakamı bize gösteriyor ki salgın yaşanmasaydı Türkiye 2020'de beklentilerin çok üzerinde büyüyecekti. Dünyada ekonomi çarklarının hızlanacağı bir ikinci yarıyılın başlamasını ümit ediyoruz. Türkiye'yi tercih eden ülkelerin, özellikle tedarik zincirini çeşitlendirmek isteyen yabancı şirketlerin sayısının artacağına inanıyorum. Esas sınav şimdi başlıyor; yaşanan bu küresel krizden çıkışta, Türkiye'nin daha cazip bir ülke olması, bir fırsat oluşturabilir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Ekonomi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Ekonomi
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Ekonomi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi Ekonomi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Turizmcilere müjde! Rus turistler Türkiye'de tatil planlıyor
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Caner Erkin Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Bursa'nın iş dünyasından büyüme değerlendirmesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:40:30. #1.15#
title