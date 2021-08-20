Bursa'nın İnegöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Mahmudiye Mahallesi 16. Mobilya Sokak'ta M.D'yi durdurdu.
Polis şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, metamfetamin uyuşturucu maddesi ve aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek