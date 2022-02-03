BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE, TENTESİ AÇILAN KAMYONET ALT GEÇİTTE SIKIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Olay Süleymaniye Mahallesindeki alt geçitte meydana geldi.
Olay Süleymaniye Mahallesindeki alt geçitte meydana geldi. E.B. idaresindeki, 34 RR 7962 plakalı kamyonet, alt geçitten geçtiği sırada tentesi açıldı. Alt geçitte sıkışan nakliye kamyonetinin sürücüsünün haber vermesi üzerine, olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, tentesi parçalara ayrılan kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.