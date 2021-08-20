Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil site duvarına çarptı: 2 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil site duvarına çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil site duvarına çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak, site duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak, site duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Rıdvan G. (24) idaresindeki 06 COH 20 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Rıdvan G. ve otomobildeki Emre G. (27), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil site duvarına çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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