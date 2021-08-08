Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakaladı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir süre önce evinin önündeki motosikleti çalınan Özcan Bayraktar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polisler çalışmalarına başladı.

Polis ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen motosikleti Kozluca kara yolu üzerinde fark etti. Durdurulan motosiklette bulunan 2 kişi, yakalandı.

Olay yerine gelen motosiklet sahibi Özcan Bayraktar ise polislere özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı! Dere taştı, mahalleleri su bastı
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı! Dere taştı, mahalleleri su bastı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tuğba Özay Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Çalımbay Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 15:11:37. #1.14#

title