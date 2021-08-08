Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir süre önce evinin önündeki motosikleti çalınan Özcan Bayraktar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polisler çalışmalarına başladı.

Polis ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen motosikleti Kozluca kara yolu üzerinde fark etti. Durdurulan motosiklette bulunan 2 kişi, yakalandı.

Olay yerine gelen motosiklet sahibi Özcan Bayraktar ise polislere özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek