Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil mezarlık duvarına çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil mezarlık duvarına çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil mezarlık duvarına çarptı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, mezarlık duvarına çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, mezarlık duvarına çarptı.

R.D. (23) idaresindeki 16 AP 379 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan Hastane Mezarlığı duvarına çarparak, takla attı.

Otomobil sürücüsünün yaralandığı kazada, bir mezarın tahrip olması nedeniyle bölgeye zabıta ekipleri yönlendirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil mezarlık duvarına çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil mezarlık duvarına çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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