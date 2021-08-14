Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tarlasında 163 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tarlasında 163 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, İKırsal Kurşunlu Mahallesi'nde ikamet eden A.B'nin (30) tarlasına Hint keneviri ektiği ihbarını aldı.

Bölgeye operasyon gerçekleştiren jandarma, 163 kök Hint kenevirin ele geçirdi. Yakalanan şüpheli A.B'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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