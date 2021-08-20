İnegöl'de ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak otopark içinde bulunan ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak otopark içinde bulunan ağaca
çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Yusuf C. İdaresindeki 16 BKT 31 plakalı kamyonet, Akhisar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otopark içindeki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan Yusuf C, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilinci kapalı olduğu öğrenilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek