Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samet S. (26) idaresindeki 16 RC 841 plakalı otomobil, İnegöl-Alanyurt kara yolunda, Hasan D. (72) yönetimindeki 16 KMB 78 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle Gülebe S. ile 16 KMB 78 plakalı otomobil sürücüsü Hasan D. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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