Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı suç dosyası bulunan firari yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı suç dosyası bulunan firari yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı suç dosyası bulunan firari yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı suçtan araması bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı suçtan araması bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de faaliyet gösteren bir fabrikaya hırsızlık yapmak için girdiği iddia edilen A.A, işçiler tarafından fark edilince kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli A.A, polis tarafından kovalamaca sonucu farklı bir fabrikanın deposunda yakalandı.

Kaçmaya çalışırken düşüp, yaralanan şüpheli İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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