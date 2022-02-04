İnegöl ilçesi nüfusuyla 20 ili geride bıraktı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı nüfus rakamları ile 20 ili geride bıraktı.

Nüfusu 286 bin 848'e çıkan İnegöl, Artvin (169 bin), Bilecik (228 bin), Bingöl (283 bin), Burdur (273 bin), Çankırı (196 bin), Erzincan (237 bin), Gümüşhane (150 bin), Hakkari (278 bin), Kars (281 bin), Kırşehir (242 bin), Sinop (218 bin), Tunceli (83 bin), Bayburt (85 bin), Karaman (258 bin), Kırıkkale (275 bin), Bartın (201 bin), Ardahan (94 bin), Iğdır (203 bin), Karabük (249 bin) ve Kilis'ten (145 bin) daha fazla nüfusa ulaştı.

Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklanan verilere göre şehrimiz 5 bin 464 kişi daha nüfusa eklenmiş oldu. Geçen yıl bu rakam 7 bin 500 civarındaydı. Son 10 yıl büyüme trendine baktığınızda 5-6 bin bandında olduğunu ifade edebiliriz. Şehrimiz bu şekilde Bursa özelinde değerlendirirsek, Bursa'da da yaklaşık 46 bin kişilik bir büyüme olduğunu görüyoruz. İlçeler arasında büyümelere baktığımız zaman en fazla nüfusu artan 4'üncü ilçe şeklinde ifade edebiliriz. Şehrimizin mayasında ticaret, sanayi gücü var ve dolayısıyla bu bir cazibe oluşturuyor. Dolayısıyla şehrimizde her dönem bu sayılar artıyor."