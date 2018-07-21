Bursa'nın İlk Su Oyunları Parkı Açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan su oyunları parkı açılışı gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların eğlenerek vakit geçireceği su oyunları parkının açılışına, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve vatandaşlar katıldı.

Parkta, su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi toplam 20 çeşit oyun yer alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, yaptığı konuşmada, çocukların eğlenebileceği parkı Bursa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dündar, parkta çocukların spor da yapabileceğini hatırlatarak, "Suyun serin olması bakımından ilaçlanan

parkımız, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapacağı alan özelliğini

taşıyor. Vatandaşlarımızı farklı etkinliklerimizden faydalanmaları adına

tesisimize davet ediyor, açılışımızın hayırlara vesile olmasını temenni

ediyorum." diye konuştu.

Açılışın

töreninin ardından çocuklar, suyla oynamanın keyfini

doyasıya yaşadı.