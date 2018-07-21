Bursa'nın İlk Su Oyunları Parkı Açıldı
Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan su oyunları parkı açılışı gerçekleştirildi.
Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan su oyunları parkı açılışı gerçekleştirildi.
Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların eğlenerek vakit geçireceği su oyunları parkının açılışına, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve vatandaşlar katıldı.
Parkta, su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi toplam 20 çeşit oyun yer alıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, yaptığı konuşmada, çocukların eğlenebileceği parkı Bursa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Dündar, parkta çocukların spor da yapabileceğini hatırlatarak, "Suyun serin olması bakımından ilaçlanan
parkımız, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapacağı alan özelliğini
taşıyor. Vatandaşlarımızı farklı etkinliklerimizden faydalanmaları adına
tesisimize davet ediyor, açılışımızın hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum." diye konuştu.
Açılışın
töreninin ardından çocuklar, suyla oynamanın keyfini
doyasıya yaşadı.