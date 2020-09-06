Bursa'nın ilk çiftçi pazarı açıldı Bursa'nın 17 ilçesinde üretilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluştuğu ilk ve tek pazar olan Bursa Çiftçi Pazarı, Osmangazi Belediyesi'nin öncülüğünde Çarşamba Pazarpark'ta açıldı.

Bursa'nın 17 ilçesinde üretilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluştuğu ilk ve tek pazar olan Bursa Çiftçi Pazarı, Osmangazi Belediyesi'nin öncülüğünde Çarşamba Pazarpark'ta açıldı. Üreticilerin günün ilk ışıklarında tarladan topladığı ürünler, taze bir şekilde vatandaşa sunuldu.

Bursa Ovası'nda gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri hareketlendirmek adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 'Çiftçi Pazarı' protokolü imzalayan Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın gerçek anlamda ilk Çiftçi Pazarı'nı Çarşamba Pazarpark'ta kurdu. Bursa'nın 17 ilçesinden gelen çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartlarıyla Çiftçi Pazarı'nda tezgah açtı. Üreticilerin sabah erken saatlerde topladığı ürünleri taze olarak almanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Bursa'nın gıda konusunda önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirtti. Her hafta Pazar günü kurulacak Çiftçi Pazarı'nın ilk gününde vatandaşlar, Bursa'nın en modern pazar alanında geniş ve ferah bir ortamda alışveriş yapmanın keyfini yaşadı. Pazarda satıcı ve alıcılar, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına dikkat ederken, zabıta ekipleri de bu konuda sık sık hatırlatmada bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa'da ilk kez kurulan Çiftçi Pazarı'nı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Tarım şehri Bursa'nın dört bir yanında yetişen ürünlerin en taze ve en ekonomik haliyle vatandaşla buluştuğuna dikkat çeken Dündar, "Doğallık, tazelik, bereket, emek ve alın teri bu pazarda. 17 ilçemizden gelen ürünler Bursa'nın ilk ve en büyük çiftçi pazarında tezgahlarda yerini aldı. Güneşin doğuşu ile birlikte tarlalarından topladıkları ürünleri Bursalı vatandaşlarımıza sunan üreticilerimize bol kazançlar diliyorum. Vatandaşlarımız, ilk elden taze ürün almanın mutluluğunu yaşıyor. Önümüzdeki günlerde bu pazarımız daha da gelişerek, Türkiye'nin en önemli pazarlarından olacak. Üreticimizin değerli emeklerine Bursa olarak sahip çıkmalı ve bu güzel organizasyon her pazar büyüyerek sürmeli" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA