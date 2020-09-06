Bursa'nın ilk çiftçi pazarı açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'nın ilk çiftçi pazarı açıldı

Bursa'nın 17 ilçesinde üretilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluştuğu ilk ve tek pazar olan Bursa Çiftçi Pazarı, Osmangazi Belediyesi'nin öncülüğünde Çarşamba Pazarpark'ta açıldı.

Bursa'nın ilk çiftçi pazarı açıldı
06.09.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.09.2020 16:29

Bursa'nın 17 ilçesinde üretilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluştuğu ilk ve tek pazar olan Bursa Çiftçi Pazarı, Osmangazi Belediyesi'nin öncülüğünde Çarşamba Pazarpark'ta açıldı. Üreticilerin günün ilk ışıklarında tarladan topladığı ürünler, taze bir şekilde vatandaşa sunuldu.

Bursa Ovası'nda gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri hareketlendirmek adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 'Çiftçi Pazarı' protokolü imzalayan Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın gerçek anlamda ilk Çiftçi Pazarı'nı Çarşamba Pazarpark'ta kurdu. Bursa'nın 17 ilçesinden gelen çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartlarıyla Çiftçi Pazarı'nda tezgah açtı. Üreticilerin sabah erken saatlerde topladığı ürünleri taze olarak almanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Bursa'nın gıda konusunda önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirtti. Her hafta Pazar günü kurulacak Çiftçi Pazarı'nın ilk gününde vatandaşlar, Bursa'nın en modern pazar alanında geniş ve ferah bir ortamda alışveriş yapmanın keyfini yaşadı. Pazarda satıcı ve alıcılar, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına dikkat ederken, zabıta ekipleri de bu konuda sık sık hatırlatmada bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa'da ilk kez kurulan Çiftçi Pazarı'nı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Tarım şehri Bursa'nın dört bir yanında yetişen ürünlerin en taze ve en ekonomik haliyle vatandaşla buluştuğuna dikkat çeken Dündar, "Doğallık, tazelik, bereket, emek ve alın teri bu pazarda. 17 ilçemizden gelen ürünler Bursa'nın ilk ve en büyük çiftçi pazarında tezgahlarda yerini aldı. Güneşin doğuşu ile birlikte tarlalarından topladıkları ürünleri Bursalı vatandaşlarımıza sunan üreticilerimize bol kazançlar diliyorum. Vatandaşlarımız, ilk elden taze ürün almanın mutluluğunu yaşıyor. Önümüzdeki günlerde bu pazarımız daha da gelişerek, Türkiye'nin en önemli pazarlarından olacak. Üreticimizin değerli emeklerine Bursa olarak sahip çıkmalı ve bu güzel organizasyon her pazar büyüyerek sürmeli" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Mansur Yavaş Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Şevket Çoruh Nilperi Şahinkaya Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Bursa'nın ilk çiftçi pazarı açıldı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 16:29:59. #1.14#
title