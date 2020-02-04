Bursa'nın il nüfusu 3 milyon 56 bin 120'ye yükseldi

04.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:54

Bursa'nın il nüfusunun, 31 Aralık 2019 itibarıyla 3 milyon 56 bin 120 kişi olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda Türkiye nüfusu 31 Aralık 2019 itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu.

2019 yılı sonu itibarıyla Bursa nüfusu ise 3 milyon 56 bin 120'ye ulaştı.

Bursa'da ikamet eden nüfus 2019 yılında 61 bin 599 kişi arttı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (1 milyon 530 bin 956 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,9 (1 milyon 525 bin 164 kişi) olarak gerçekleşti.



Türkiye'de nüfus büyüklüğü bakımından 4'üncü il olan Bursa'da yıllık nüfus artış hızı, 2018 yılında binde 19,5 iken, 2019 yılında binde 20,4 olarak kaydedildi.

Bursa'da kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 293 kişi olarak kayıtlara geçti.

Dağ ilçeleri hariç diğer ilçelerin nüfusu arttı

Bursa'da 2019 yılında, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçe nüfusu azalırken, diğer tüm ilçelerin nüfusları artış gösterdi.



Osmangazi ilçesi, Türkiye genelinde nüfus büyüklüğü olarak en büyük 5'inci ilçe oldu.



Bursa'nın ilçelerinin nüfusları şu şekilde:

İlçe Nüfusları 2019 Nüfusu Nüfus Artış/Azalış Miktarı Büyükorhan 9 bin 666 -376 Gemlik 113 bin 493 2 bin 5 Gürsu 93 bin 788 2 bin 449 Harmancık 6 bin 384 -192 İnegöl 273 bin 933 5 bin 778 İznik 46 bin 531 201 Karacabey 83 bin 923 808 Keles 11 bin 997 -358 Kestel 68 bin 204 2 bin 948 Mudanya 97 bin 631 3 bin 924 Mustafakemalpaşa 101 bin 119 423 Nilüfer 465 bin 956 24 bin 657 Orhaneli 19 bin 387 -105 Orhangazi 79 bin 145 698 Osmangazi 876 bin 48 13 bin 532 Yenişehir 53 bin 921 217 Yıldırım 657 bin 994 4 bin 990

Kaynak: AA