Bursa'nın İhracatı ve İthalatı Kasımda Arttı

Bursa'nın ihracatı ve ithalatı kasım ayında arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilde 2017 yılı kasım ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 9 artarak 980 milyon 830 bin dolar, ithalat ise yüzde 7,3 artarak 836 milyon 755 bin dolar olarak gerçekleşti.





Ocak-kasım döneminde ise Bursa'nın ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 oranında artarak

9 milyar 671 milyon 442 bin dolar, ithalatı da yüzde 3,5 oranında artarak

8 milyar 285 milyon 895 bin dolar oldu.