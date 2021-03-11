Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı

11.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:17
Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak müzisyenlerine destek olmak ve vatandaşları kaliteli müzikle buluşturmak amacıyla sokak müzisyenlerine yer tahsis ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak müzisyenlerine destek olmak ve vatandaşları kaliteli müzikle buluşturmak amacıyla sokak müzisyenlerine yer tahsis ediyor.

Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra ederken zaman zaman bölge esnafından da tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi'nin, "Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı" projesiyle sanatlarını daha sağlıklı ortamlarda icra edebilecek. Bir taraftan sokak müzisyenlerini desteklerken diğer taraftan gürültü kirliliğinin önüne geçerek Bursalıları kaliteli müzikle buluşturacak olan proje kapsamında Orkestra ve Zabıta Şube Müdürlüğü işbirliğinde sokak müzisyenlerine müzik yapma izni verilecek.

Bu belgeleri alan sokak müzisyenleri belirlenen noktalarda sanatlarını icra edebilecek. Müzik yapma izin belgesi almak isteyen sokak müzisyenlerinin 10 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Sokak müzisyenleri konuyla ilgili başvurularını www.bursa.bel.tr adresinden yapabilecekler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'nın her sokağı ayrı bir şarkı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:22:27. #1.14#
title