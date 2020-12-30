Bursa'nın hedefi UNESCO

BURSA (iha)-Bursa, 4 Nisan tarihinde taleplerin alınacağı ve Türkiye'den 2 şehrin kabul edileceği UNESCO Şehirler Ağı için başvuru konusunu belirledi. UNESCO'ya 'zanaat ve halk sanatları' alanında dahil olmak için girişimde bulunacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Gastronomi alanında da güçlüyüz fakat zanaat ve halk sanatları konusunda fark oluşturacağımız inancındayız. Mayıs ayında Türkiye'den 2 aday şehir belirlenecek. Kasım ayı gibi de hak kazanan şehirler ilan edilecek. İnşallah hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız" dedi.

Başvuru konusu, zanaat ve halk dansları

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'yı 2004 yılında kurulan UNESCO Şehirler Ağı listesine dahil etmek için konu başlığını belirleme ve kesin kararı alma adına kent dinamiklerini bir araya getirdi. Merinos AKKM'de yapılan istişare toplantısına Başkan Aktaş'ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat ve milletvekilleri, STK temsilcileri katıldı. Vali Canbolat tarafından yönetilen oturumda UNESCO'nun belirlediği 7 başvuru alanını tek tek değerlendiren katılımcılar, hangi noktada sonuç alınabileceğine dair fikirlerini beyan etti. 'Gastronomi' ile 'zanaat ve halk sanatları' alanlarının öne çıktığı toplantı sonunda, Bursa'nın UNESCO'ya zanaat ve halk sanatları konusunda başvuru yapması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı değerlendirmede, istişare sonucu çıkan kararın hayırlı olması dileğinde bulundu. Bursa'nın gastronomi konusunda büyük değerlerinin bulunduğunu fakat zanaat ve halk sanatları konusunda şehrin dünyayı etkileyebilecek potansiyel barındırdığını kaydeden Başkan Aktaş, "Hedeflenen alanda; şehrin kültürü ve geçmişten gelerek geleceğe matuf, sürdürülebilir bir hikayesinin olması, listeye girmenin önünü açan kritik konulardır. Zanaat ve halk sanatları konusunda çok zengin bir alt yapıya sahibiz. Sadece İznik Çinisi'nin bile bizi bu alanda sürükleyebilecek potansiyeli var. Bursa, kent dinamikleri, paydaşlarının desteği ve sahip olduğu değerlerin gücüyle bu işi başaracak" diye konuştu.

Bursa Vali Yakup Canbolat ise UNESCO Şehirler Ağı'yla birlikte Bursa'nın turizm imkanlarının ciddi ölçüde artacağını söyledi. Söz konusu ağa dahil olarak marka anlamında uluslararası geçerliliği bulunan bir kent kimliğinin oluşacağına inandığını ifade eden Vali Canbolat, "Buna sırf gelir gözüyle bakmamak lazım. Bursa, bu süreç ile birlikte 'seçtiği alandan başlayarak' diğer kalemlerde de ciddi şekilde uzmanlaşacaktır. Bu da mevcut standardın yükselmesine, kaliteye ortam hazırlayacaktır. UNESCO yolunda yürümenin kent adına çok faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı