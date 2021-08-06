Bursa'nın hanları hikâye dolu
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Bursa'nın hanları hikâye dolu

Bursa'nın hanları hikâye dolu
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06 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİBursa'nın hanları hikaye doluBURSA - Bursa'da 2021 yılını "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıla özel olarak "Bursa'nın Hanları Hikaye Yarışması" düzenleniyor.

06 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'nın hanları hikaye dolu

BURSA - Bursa'da 2021 yılını "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıla özel olarak "Bursa'nın Hanları Hikaye Yarışması" düzenleniyor.

Birbirinden güzel ve nitelikli birçok faaliyetle şehrin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı "Bursa'nın Hanları Hikaye Yarışması" düzenliyor. Tarihi dokusu ile göz dolduran Bursa'nın Hanlar Bölgesi'ne dikkati çekmek için düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 28 Ekim 2021 olarak belirlendi. Her katılımcının bir hikaye ile başvurabileceği yarışmada, gönderilen hikayelerin; Bursa'daki Hanlar Bölgesi'nde geçmesi veya Hanlar Bölgesi'ni konu edinmesi gerekiyor. Sayfa sınırlaması olmayan yarışmaya gönderilen hikayelerin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması da gerekiyor.

17 bin TL ödül

Birincinin 6. 000, ikincinin 5. 000 ve üçüncünün 4. 000 TL ile ödüllendirileceği yarışmada 2 kişiye de 1. 000'er TL teşvik ödülü verilecek. Yarışmaya gönderilen hikayelerden uygun görülenler, hazırlanacak kitap içinde yer alacak. Seçici Kurul'un Prof. Dr. Nesrin Karaca, Prof. Dr. Ersin Gülsoy, Hasan Erdem, Aykut Ertuğrul, Mukadder Gemici ve Merve Sevde Selvi'den oluştuğu yarışmaya başvurular; Tayyare Kültür Merkezi, Atatürk Caddesi, Uçak Sokak, No: 1, Osmangazi/ Bursa adresine şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılacak. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi www. bursa. bel. tr internet adresinin duyurular kısmından veya 0224 716 37 76 numaralı telefondan alınabilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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