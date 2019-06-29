Bursa'nın güzellikleri Güney Kore'de anlatıldı

Uluslararası turizm fuarlarında sık sık boy gösteren Bursa'nın son durağı Güney Kore oldu.

Seul şehrinde düzenlenen tanıtıma Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Eskişehir Valiliği ortak organizasyonunda Güney Koreli seyahat acentelerine Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in turistik değerleri tanıtıldı.

Bursa'nın turizm gelirlerinin artması için tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası organizasyonlarda boy göstermeye devam ediyor. Türkiye'yi ve Bursa'yı her alanda etkin projelerle yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Güney Kore'de de Bursa rüzgarı estirdi. İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, şimdi de Seul şehrinde Güney Koreli seyahat acentelerine Bursa'yı tanıttı.

Programa Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği adına katılan Anıl Bayık, yaptığı sunumda, Koreli turizm yatırımcılarına Bursa'nın cazibelerini anlattı. Programa Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Gerim, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca ve TURSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu da katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA