Bursa'nın gururu oldular
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Bursa'nın gururu oldular

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Bursa'nın gururu oldular

Nilüfer Belediyesi'ni temsil eden Nilüferli çocuklar, 72 takımı geride bırakıp Türkiye şampiyonu oldu.

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Nilüfer Belediyesi'ni temsil eden Nilüferli çocuklar, 72 takımı geride bırakıp Türkiye şampiyonu oldu.

Uluslararası problem çözme ve strateji geliştirme yarışması olarak bilinen "Destination Imagination 2021" isimli olimpiyatların Türkiye ayağına katılan çocuklar elde ettikleri başarı ile Nilüfer'in ve Bursa'nın gururu oldu. Nilüfer ilçesindeki farklı devlet okullarından 7 çocuğun katıldığı Nilüfer Belediyesi Takımı, Türkiye'nin birçok ilinden, ülkenin başarı sıralamasında en önde gelen 72 kolej takımının yer aldığı organizasyonda açık ara farkla birinci oldu. Nilüfer Belediyesi takımı, Amerika'da düzenlenecek global finallere katılarak, Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Öğrenciler, elde ettikleri başarının sevincini, ziyaret ettikleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile paylaştı. Nilüfer Belediyesi takımı üyesi öğrencilerini elde ettikleri başarı sebebiyle tebrik eden Yıldız, Amerika'da düzenlenecek dünya finalinde başarı dileklerini iletti. Yıldız, "Bu başarı ile bizi gururlandırdınız. Uluslararası alanda Nilüfer Belediyesi adına, Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Siz değerli öğrencilerimize desteğimiz sürecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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