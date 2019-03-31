Bursa'nın Gürsu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Işık kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Işık 24 bin 260, CHP adayı Funda Türkcoş Pekiner 12 bin 900, Saadet Partisi adayı Reşat Kumbasar 1145 oy aldı.

Işık'ın öz geçmişi

Mustafa Işık 1971 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. İlkokulu Gürsu Atatürk İlkokulunda okuduktan sonra Nilüfer Meslek Okulundan mezun oldu. 1994 yılında kurmuş olduğu firmayla ticaret hayatına atıldı. 2002 yılında AK Parti Gürsu İlçe Teşkilatında Kurucu Üye olarak yönetimde görev alan Işık, 2002-2014 yılları arasında İlçe Teşkilatında Sosyal İşler Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında aynı zamanda da Seçim Koordinasyon Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2014 seçimlerinde Gürsu Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Gürsu İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Işık, aynı zamanda birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapmaktadır. 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü makamında uğradığı menfur saldırı sonucu yaralanarak hastaneye yatırılan, tüm müdahalelere rağmen 26 Mayıs 2015 tarihinde şehit olan Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın bıraktığı emanete sahip çıkabilmek adına başkanlığa aday gösterildiği 1 Haziran 2015 tarihli Belediye Meclis toplantısına katılan 18 meclis üyesinin tamamının oyunu da alarak Gürsu Belediye Başkanlığına seçildi.

Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA