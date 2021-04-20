Son dakika haber | Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı
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Son dakika haber | Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdıBURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yaptıkları yol uygulamasıyla denetimlerini artırdı.

Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yaptıkları yol uygulamasıyla denetimlerini artırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat izni olmayan kişilere cezai işlem uygulanırken, yapılan bin 740 Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-Ankara Karayolu'nda kent giriş ve çıkışında denetimlerini artırdı. Ankara istikametinden kent girişi polis ekipleri, çıkışı da jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yolcuların seyahat kısıtlaması denetlenip, vatandaşlar Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminden de sorgulanıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, bin 740 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan haklarında arama kayrdı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 20 bin 814 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin kontrolünde bin 293 araç sorgusu yapılırken, eksikleri olan 52 araç sürücüsüne toplamda 66 bin 735 lira cezai işlem uygulandı. Uygulamada 23 araç ve 16 sürücü trafikten men edildi.

Son dakika haber | Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı
Son dakika haber | Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı
Son dakika haber | Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı
Son dakika haber | Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı
Son dakika haber | Bursa'nın girişinde polis, çıkışında jandarma denetimlerini artırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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